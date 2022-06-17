Постраждалим від ракетного обстрілу Чорткова збирають кошти

Понівечені будинки, вщент знищені авто, розбиті вікна, уламкові поранення та дитячі сльози – ось, що приніс «руский мір» до Чорткова у суботу, 11 червня. Чотири ракети москальських орків за одну мить знищили та понівечили усе, на що чортків’яни заробляли не один рік.



Люди, котрі мешкали найближче до епіцентру вибухів, втратили все – житло, автомобіль, побутову техніку, меблі.

Щоб допомогти чортків’янам відбудувати та відновити своє житло, жертвуйте кошти на рахунок благодійного фонду Марії Горбаль.

Реквізити:

UA 233204780000026000924920666

ЄДРПОУ 23697280

Одержувач: БО «Благодійний фонд Горбаль»