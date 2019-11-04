Мешканець Підволочиського району згорів у своїй хаті

3 листопада о 15:14 в с. Гнилиці Підволочиського району на вул. Садовій, виникла пожежа житлового будинку. Про це повідомляє Управління ДСНС України в Тернопільській області.

Пожежу ліквідовано черговими караулами 20-ї державної пожежно-рятувальної части та місцевої пожежної команди с. Кошляки. Під час гасіння даний житловий будинок врятовано. Вогнем знищено диван на площі 2 м.кв, пошкоджено телевізор та речі домашнього вжитку в кімнаті житлового будинку, на площі 5 м.кв. Матеріальні збитки встановлюються.

На місці події виявлено тіло власника будинку, громадянина 1965 року народження, чия необережність під час паління ймовірно й стала причиною виникнення пожежі.

Нагадаємо, вчора у пожежі загинули двоє мешканців Бережан.