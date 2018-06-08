Бійки не буде, депутати підтримали людей, а Сергій Надал знайшов вихід на Малашівці

Сьогодні триває сесія обласної ради. І попри чимало прогнозів, все відбувається демократично і тихо. Депутати підтримали села, які вирішили об’єднатись.

54 голосами були підтримані такі об’єднання – Білецька, Острівська, Підгороднянська, Настасівська та Тернопільська.

До слова, громади поділили саме так, як хотіли мешканці сіл.

До Білецької громади увійшли села Івачів Горішній, Великий Глибочок, Ігровиця, Плотича, Чистилів.

До Острівської – Петрики, Буцнів, Мишковичі, Великі Луки.

До Підгордньої – Драгінівка, Почапинці, Великий Ходачків, Довжанка, Підгордне, Домарочі

Настасів приєднав села Йосипівку та Мар’янівку.

А Тернопіль найшов вихід на Малашівці. Хід пробили через іподром в Пронятині, який належить Тернопільській міській раді і має спільну межу з Курівецькою сільською радою. В результаті до міста ще приєднали Кобзарівку, Чернихів, Малашівці та Курівці.

“Білими плямами” лишаються Велика Березовиця, Великі Бірки, села Малий Ходачків, Смиківці та Миролюбівка. Ці села ще не визначились до кого приєднатись.

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