Чортків, Шумськ, Почаїв та інші громади Тернопільщини переходять на альтернативні джерела енергії

На Тернопільщині завершується важливий етап децентралізації системи теплопостачання — 12 територіальних громад області взяли у власність котельні, які раніше перебували на балансі обласного комунального підприємства «Тернопільтеплокомуненерго», повідомлять в тернопільській військовій адміністрації.

У комунальну власність передано 24 діючі котельні, які отримали Шумська, Чортківська, Теребовлянська, Почаївська, Підволочиська, Монастириська, Микулинецька, Зборівська, Збаразька, Гусятинська, Кременецька та Бережанська громади.

Ще дві котельні передано безпосередньо на баланс Теребовлянського академічного ліцею імені Ярослави Стецько та КНП «Заліщицький обласний госпіталь інвалідів війни та реабілітованих».

Передача котелень дозволить громадам:

самостійно визначати початок опалювального сезону;

зменшувати витрати місцевих бюджетів;

переходити на альтернативні джерела енергії — біопаливо, пелети, тріску чи сонячну енергію;

контролювати тарифи та формувати власну тарифну політику;

підвищувати енергоефективність і стійкість у кризових умовах.

Бережанська, Почаївська та Чортківська громади вже передали котельні на баланс комунальних підприємств, які отримали ліцензії на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

«Місцева влада взяла на себе повну відповідальність за теплопостачання споживачів. Ми розуміємо, як готуватися до опалювального сезону, як здешевити послуги. Наш новий тариф включає інвестиційну складову, а головне — ми поступово відмовляємося від газу», — наголосив Чортківський міський голова Володимир Шматько.

Шумська громада вже бачить позитивні результати:

«Орендар встановив сучасні твердопаливні котли, і це дозволить громаді заощаджувати понад мільйон гривень за сезон», — зазначив Шумський міський голова Вадим Боярський.

📌 Нагадаємо, рішення Тернопільської обласної ради від червня 2025 року стало важливим кроком у реформуванні системи теплопостачання області. Раніше тарифи КП «Тернопільтеплокомуненерго» були одними з найвищих в Україні, а ефективність обладнання залишалася низькою.