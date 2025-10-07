Ризиковане водіння в Тернополі: Infinity евакуйовано після погоні патрульних

Учора патрульна поліція Тернопільської області зафіксувала небезпечне керування на вулиці Текстильній. Водій автомобіля Infinity виконував ризиковані маневри, що поставило під загрозу безпеку інших учасників руху.

Патрульні оперативно прибули на місце і подали вимогу про зупинку, яку чоловік проігнорував та почав тікати — спочатку на автомобілі, а згодом пішки. Інспектори наздогнали порушника, який відмовився пред’явити документи на авто та посвідчення водія.

Згодом було встановлено, що водію 31 рік. На нього склали адміністративні матеріали:

ч. 1 ст. 126 КУпАП — відсутність відповідних документів;

ч. 1 ст. 122-2 КУпАП — невиконання вимоги про зупинку;

ч. 2 ст. 122 КУпАП — порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами.

Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

Патрульна поліція наголошує: дисципліна на дорозі — це вимога безпеки. Ті, хто свідомо ігнорує правила, нестимуть відповідальність за свої дії.

Відео тут – https://t.me/poglyad_te_ua/3775