Понад 6 млрд грн ЄСВ сплатили платники Тернопільщини за 9 місяців

Протягом січня–вересня 2025 року платники Тернопільської області перерахували до бюджету 6 млрд 264,3 млн грн єдиного соціального внеску (ЄСВ). Це на 988,5 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року, що становить зростання на 19%.

Лише у вересні надходження ЄСВ склали 715,1 млн грн, що на 98,3 млн грн більше, ніж у вересні 2024 року.

Нагадуємо, що роботодавці сплачують 22% ЄСВ за кожного найманого працівника. Ці кошти забезпечують:

виплату пенсій;

лікарняних;

допомогу з безробіття;

допомогу при вагітності та пологах;

реалізацію інших соціальних гарантій.

Регулярна та повна сплата ЄСВ дозволяє державі виконувати соціальні зобов’язання перед громадянами та забезпечує безперебійну роботу системи соціального страхування.