Понад 6 млрд грн ЄСВ сплатили платники Тернопільщини за 9 місяців
Протягом січня–вересня 2025 року платники Тернопільської області перерахували до бюджету 6 млрд 264,3 млн грн єдиного соціального внеску (ЄСВ). Це на 988,5 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року, що становить зростання на 19%.
Лише у вересні надходження ЄСВ склали 715,1 млн грн, що на 98,3 млн грн більше, ніж у вересні 2024 року.
Нагадуємо, що роботодавці сплачують 22% ЄСВ за кожного найманого працівника. Ці кошти забезпечують:
-
виплату пенсій;
-
лікарняних;
-
допомогу з безробіття;
-
допомогу при вагітності та пологах;
-
реалізацію інших соціальних гарантій.
Регулярна та повна сплата ЄСВ дозволяє державі виконувати соціальні зобов’язання перед громадянами та забезпечує безперебійну роботу системи соціального страхування.