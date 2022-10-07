Скала-Подільська без якісної води

Жителі Скала-Подільської громади на Тернопільщині підписали колективне звернення до голови селищної ради та на адресу головного управління Держпродспоживслужби області з приводу поліпшення якості питної води. Про це розповіла Суспільному депутатка 3 виборчого округу Ірина Джуфер.

За її словами, 1 вересня цього року з артсвердловин № 1 і № 2 на вулиці Грушевського відібрали проби питної води для лабораторних досліджень. Згідно з експертним висновком Тернопільської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби споживати сиру воду не рекомендують.

“За результатами випробувань на період проведення ревізії джерел та комунікацій рекомендуємо не споживати сиру воду, використовувати воду після додаткової фільтрації або фасовану, бутильовану”, – йдеться на сторінці Скала-Подільського ККП.

У зверненні жителі вимагають від селищного голови здійснити перерахунок плати за холодну воду, виділити кошти для поліпшення її якості, організувати постійний довіз питної води.

“Проблема з водою виникла вже давно. Тут є стара система водогону. Колись вода відстоювалася у великих діжках, її фільтрували й подавали до споживачів. Згодом систему автоматизували. Та через велике навантаження вона постійно виходить із ладу, насоси ламаються, вода тече жовта й каламутна. Ми вже не раз були на зустрічі із представниками влади, та проблема залишається”, – говорить Ірина Джуфер.

Свердловини й водогони почистили, вклали в цю роботу понад двісті тисяч гривень, але ефект був коротким, розповів селищний голова Скала-Подільської Ігор Лобода.

За його словами, найбільша проблема в тому, що немає повноцінних очисних споруд. Відходи з каналізацій потрапляють у підземні води.

“Перед повномасштабним вторгненням ми вже вклали пів мільйона гривень у проект очисних комунікацій. За тодішніми розрахунками на їхнє будівництво потрібно було майже 14 мільйонів гривень. Третину ми були готові виділити з місцевого бюджету, решту дофінансували б із держбюджету. Але зараз війна, всі програми призупинені, та й розцінки вже зовсім інші”.

Щодня в селище привозять чисту воду, хто має бажання, може набрати її задарма. До кінця тижня планують зробити бювет, каже селищний голова.

“Звичайно, що це проблему не вирішує. Хай завершиться війна, тоді знову будемо шукати шляхи для співфінансування будівництва очисних споруд. Бо лише грунтовна й сучасна очистка води зі свердловин може вирішити це питання. Іншого виходу нема”, – розповів Лобода.