7-8 жовтня на території Заліщицької громади Дні жалоби

7-8 жовтня на території Заліщицької громади оголошено Днем жалоби у зв’язку з похованням загиблих під час російсько-української війни Героїв України Побігуна Сергія та Пастеркевич Богдана. Про це повідомляють у міській раді.

Заліщицька міська рада просить забезпечити приспущення (вивішування із траурною стрічкою) Державного Прапора України на будинках і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

Похорон воїна – ПОБІГУНА Сергія 7 жовтня о 14:00 год. в с.Торське.

Про похорон воїна Пастеркевич Богдана буде оголошено додатково.