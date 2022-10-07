“Тернопільщина готова до опалювального сезону на 100%”: скільки коштів витратили на підготовку

Тернопільщина готова до опалювального сезону на 100%. Про це розповіла заступниця директора департаменту – начальниця управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської обласної військової адміністрації Софія Близнюк.

За її словами, на усі заходи з підготовки до опалювального сезону витратили майже 300 мільйонів гривень, пише Суспільне.

“Підприємства, які забезпечують теплопостачання, водопостачання, об’єкти соціально-культурного призначення та дорожньо-мостове господарство – всі повністю готові до опалювального сезону. Також заготовили тверде паливо. Ми вивчали по всіх громадах, скільки нам треба дров і вугілля й уже маємо 70% дров і є 55% вугілля від потреби. Наразі цього достатньо, а решту будемо докупляти уже під час опалювального сезону. При середньодобовій температурі нижче 8 градусів протягом трьох діб, ми розпочнемо в області опалювальний період”, – розповіла Софія Близнюк.