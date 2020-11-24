Із Чорткова до Києва знову можна буде дістатись потягом!

«Укрзалізниця» відновлює курсування потягу 357/358 «Київ – Тернопіль – Рахів», без якого ціла низка населених пунктів Тернопільщини були повністю позбавлені пасажирського залізничного сполучення зі столицею. Потяг з Києва на Чортків, Теребовлю, Копичинці, Товсте, Хоростків та Заліщики знову ходитиме з 18 грудня.

Як повідомила народна депутатка України Yevheniya Kravchuk, відсутність потяга була пов’язана із вкрай застарілою інфраструктурою, зокрема плачевним станом колії, адже ділянка «Тернопіль – Заліщики» мало змінилась з часів ще Австро-Угорщини. Саме через ремонт колій потяг неможливо було запустити раніше. Ремонт повинні завершити до 15 грудня.

Про якомога швидше відновлення потягу міський голова Чорткова Володимир Шматько неодноразово проводив перемовини із нардепкою Євгенією Кравчук, тож окреме спасибі їй від жителів Чортківської громади за швидке, а головне дієве реагування.

Більше того, є сподівання, що вже навесні, при формуванні літнього розкладу, потяг вдасться перенести на зручніший час. Адже поки що поїзд як і раніше прибуватиме з Києва на Тернопільщину посеред ночі. Безумовно, все залежить від частоти користування потягом людьми, адже найбільшу увагу «Укрзалізниця» приділяє саме економічно вигідним та рентабельним маршрутам, тож просимо при плануванні відряджень чи будь-яких поїздок пріоритетним варіантом обирати все ж залізничне сполучення.

Таокж нагадаємо, що Чортківською міською радою ухвалено програму, згідно з якою мешканці Чортківської громади, котрі належать до пільгових категорій, мають право на безоплатний проїзд (або із 50% знижкою) на приміських поїздах.