Принадливий Тернопіль. Берегиня Руської (фото)

Будинок № 52 на вулиці Руській сприймається по-особливому.

Зведений він 1912 року, це пам’ятка архітектури місцевого значення. Тут витончені сецесійні лінії — ліпнини, жардиньєрок, балконних огорож. Вгорі – маскарон у вигляді принадної жіночої голівки – здається, дивитися на Руську та спостерігає за тим, що відбувається. До речі, будинок навпроти теж прикрашають маскарони, але у формі лев’ячих голів.

Але все не так однозначно. Пасіонарні враження псує те, що оригінальних дверей не залишилося – добре, що є світлик; додають свого традиційні надмір реклами і яскраві кольори. А ще не можу позбутися бажання уявити, який вигляд мав цей будинок без надбудови, коли червона черепиця не давила на горішній поверх.

Та маємо, що маємо, тож вишукуймо принадні деталі – бо в тому радість.

Анна Золотнюк.