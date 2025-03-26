Спроба відкупитися: житель Львівщини пропонував хабар тернопільському поліцейському

Корупційне правопорушення зафіксувала слідчо-оперативна група Бучацького відділення поліції. Водій, якого зупинили за порушення правил дорожнього руху, відмовився проходити перевірку на алкогольне сп’яніння та спробував “вирішити питання” хабарем – поклав у кишеню правоохоронця 80 євро та 45 доларів.

Поліцейський одразу повідомив про інцидент на лінію 102. Водія автомобіля Skoda запідозрили у керуванні транспортним засобом у нетверезому стані, однак проходити огляд він відмовився. Замість цього спробував уникнути відповідальності, пропонуючи гроші.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 ККУ – надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає штраф від 1 000 до 4 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження чи позбавлення волі строком до чотирьох років.