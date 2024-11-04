Судитимуть 4 офтальмологів, через дії яких частково чи повністю осліпли 18 пацієнтів районної лікарні на Тернопільщині, повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти у кримінальних провадженнях про обвинувачення 3 лікарів районної лікарні у неналежному виконанні медичними працівниками професійних обов’язків, внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворих; одержанні неправомірної вигоди для себе, поєднаному з вимаганням, особою, яка провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг (ч. 1 ст. 140, ч. 4 ст. 368-4 КК України) та завідувача офтальмологічного відділення лікарні у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Згідно з обвинуваченням, завідувач офтальмологічного відділення однієї з районних лікарень збув 18 пацієнтам заборонений для використання в Україні препарат , який не призначений для лікування в офтальмологічній практиці, а також надав вказівку на його застосування підпорядкованому медичному персоналу.

Троє лікарів цього медичного закладу з березня 2022 року по лютий 2023 року за вказівкою завідувача відділення вводили заборонений препарат пацієнтам. Кожен з них неправомірно одержав від пацієнтів від 8 до 34 тис грн, вимагаючи ці гроші за введення препарату.

Внаслідок такого «лікування» постраждало 18 хворих, 15 з них втратили зір на одне око, 3 – на обидва ока. Через ускладнення хвороби після введення препарату 7 пацієнтам проведено операцію з видалення ока.

Через неправомірні дії лікарів державі завдано шкоди на майже 900 тис грн, витрачених на лікування постраждалих.

На сьогодні 2 обвинуваченим обрані запобіжні заходи у вигляді застави на суму майже 1 млн грн, ще 2 – запобіжні заходи у вигляді особистого зобов’язання.

Обвинувальні акти скеровано до суду.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.