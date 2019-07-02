Латвійка Христина Бочан розмалювала автобусну зупинку в Зарваниці (Фото)

Художниця-латвійка Христина Бочан розмалювала автобусну зупинку в Зарваниці. Зробила це з нагоди Всеукраїнської прощі до святині, що відбудеться 12-14 липня.

Мисткиня змінила зупинку за допомогою аерографа, автомобільних фарб та повітряного пістолета. З одного боку її тепер прикрашає петриківського розпис, а з іншого – план-схема Марійського духовного центру.

Працювала жінка вісім днів, але не сама – їй допомагали чоловік Ігор разом із сином.

«Розписати зупинку мені замовили працівники Марійського духовного центру, ідею її вигляду вигадували разом», – розповіла художниця. – Результатом праці я дуже задоволена і рада, що людям подобається.

Раніше Христина Бочан подарувала Зарваниці ще одне творіння – ікону Різдва Христового, яка зберігається у духовному центрі.

Джерело: Медіатор