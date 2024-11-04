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Збаразькі футболісти в перше в історії стали чемпіонами Тернопільщини у двох лігах

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2 листопада в Збаражі відбулась офіційна церемонія нагородження, розповідає міський голова Роман Полікровський.

🥇⚽🇺🇦🏆 Заслужені нагороди отримала команда Збаразької ДЮСШ з футболу – переможець Тернопільської обласної дитячо-юнацької футбольної ліги (U13).
🥇🇺🇦⚽🏅А також нагороди отримала команда ФК “Збараж”, яка стала чемпіоном Першої ліги Тернопільської області.
  • 👍⚽🇺🇦Неймовірним досягненням завдячуємо талановитому тренеру обох команд-чемпіонів Збаразької громади, Михайлу Кузьмі. Щиро дякуємо за професіоналізм та самовідданість у розвитку спорту та вихованні молодого покоління. Величезна подяка кожному гравцю за самовідданість, командний дух та жагу до перемоги. Впродовж сезону всі були одним цілим, що й дозволило пройти сезон без ЖОДНОЇ поразки! – каже мер.
❗ФК “Збараж” став володарем ще трьох персональних нагород:
✅ Кращий тренер – Михайло Кузьма
✅ Кращий нападник – Назар Макух
✅ Кращий гравець турніру – Назар Макух
  •  Особлива подяка головному організатору та ідейному натхненнику команди ФК “Збараж” – Руслану Хруняку, без якого не було б цього результату!
 

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