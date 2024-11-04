5 листопада на “Канаді” та “Східному” буде низький тиск води
До уваги тернополян! 5 листопада на “Канаді” та “Східному” буде низький тиск води через промивку водопровідних мереж, повідомляють у “Тернопільводоканалі”.
📌Вода з пониженим тиском буде подаватися з 9.00 до 17.00 год. до житлових будинків в районі:
🔹вул. Євгена Коновальця, Михайла Вербицького, Павла Чубинського, Над Яром, Квітки Цісик, Галицької, Іллі Рєпіна та прилеглих приватних житлових будинків “Канади”;
🔹просп. Степана Бандери, бульв. Данила Галицького, вул. Тараса Протасевича, Лесі Українки, Клима Савури, Олександра Довженка, Героїв Крут, Слівенської та Андрія Чайковського.
Просимо вибачити за тимчасові незручності та подбати про запаси води.