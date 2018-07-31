Світло та мода на двері у Бережанах

Австро-Угорщина, Бережани, друга половина ХІХ століття, містяни спокійно живуть без електроенегрії, хоч потреба у додатковому освітленні вхідного простору кам’яниць ще повністю не вирішена.

Яким чином прагнення світла міняло моду на двері?

Двері періоду історизму кін. ХІХ поч. ХХ ст. стали проектувати таким способом аби денне світло максимально потрапляло у вхідний простір будинку.

Відтепер, окрім популярного раніше світлика, сонячні промені проникали й через додаткові засклення, які з метою безпеки оздоблювали декоративними кованими ґратками. Думаю ковалі були у захваті)

Кінець ХІХ століття у Європі був сповнений мріями про ідеальне, гармонійне суспільство. Люди прагнули більш естетичного оточення, тому на зміну масивності стулок класичних дверей, прийшли легкі та витончені декоративні різьби тафель, нащільників і лиштв.

Власники чиншових чи приватних кам’яниць прагнули до вираження свого статусу у місті, замовляючи різні види заскленнь: фацетованих чи вітражних.

Ось таким чином функція керує мистецтвом, міняючи не тільки вигляд дверей, а й міста в цілому.

Михайло Музичка, м. Бережани