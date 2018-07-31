Що готують на цьогорічний фестиваль лемків: програма
Всеукраїнський фестиваль лемківської культури, який традиційно відзначають на початку серпня, відбудеться 3, 4 та 5 серпня. У цей період урочище «Бичова», що у Монастириському районі, щиро прийматиме учасників заходу та гостей із різних областей України та зарубіжжя.
ПРОГРАМА XІХ Всеукраїнського фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини»
МОНАСТИРИСЬКА. ЛЕМКІВСЬКЕ СЕЛО.
3 серпня (п’ятниця)
9.00-18.00 – огляд експозиції Музею лемківської культури і побуту.
15.00-20.00 – концертна програма. Запалення малої ватрочки.
4 серпня (субота)
9.00-18.00 – огляд експозиції Музею лемківської культури і побуту.
11.00 – урочиста хода учасників фестивалю містом. Покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку, Пам’ятного знаку депортації.
Лемківське село.
12.00 – огляд містечка народних промислів, традиційної лемківської кухні, експозицій у музейних приміщеннях.
13.00 – урочисте відкриття ХІХ Всеукраїнського фестивалю лемківської культури. Запалювання ватри. Театралізований літературно-музичний пролог.
14.30 – привітання керівників і представників державних і громадських установ та організацій України, області, району та міста.
15.00 – концертна програма.
15.30 – презентація книжок на лемківську тематику, тематичні конкурси, спортивні ігри та змагання.
19.00 – концерт Національного заслуженого академічного народного хору України імені Григорія Верьовки.
23.00 – молодіжна забава.
5 серпня (неділя)
9.00-18.00 – огляд експозиції Музею лемківської культури і побуту.
10.00 – Служба Божа біля каплички на Ватряному полі.
12.00 – концертна програма.
17.00 – урочисте закриття Фестивалю.
У фестивалі беруть участь професійні та аматорські колективи і окремі виконавці з України, Польщі та Словаччини.