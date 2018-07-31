Що готують на цьогорічний фестиваль лемків: програма

Всеукраїнський фестиваль лемківської культури, який традиційно відзначають на початку серпня, відбудеться 3, 4 та 5 серпня. У цей період урочище «Бичова», що у Монастириському районі, щиро прийматиме учасників заходу та гостей із різних областей України та зарубіжжя.

ПРОГРАМА XІХ Всеукраїнського фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини»

МОНАСТИРИСЬКА. ЛЕМКІВСЬКЕ СЕЛО.

3 серпня (п’ятниця)

9.00-18.00 – огляд експозиції Музею лемківської культури і побуту.

15.00-20.00 – концертна програма. Запалення малої ватрочки.

4 серпня (субота)

9.00-18.00 – огляд експозиції Музею лемківської культури і побуту.

11.00 – урочиста хода учасників фестивалю містом. Покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку, Пам’ятного знаку депортації.

Лемківське село.

12.00 – огляд містечка народних промислів, традиційної лемківської кухні, експозицій у музейних приміщеннях.

13.00 – урочисте відкриття ХІХ Всеукраїнського фестивалю лемківської культури. Запалювання ватри. Театралізований літературно-музичний пролог.

14.30 – привітання керівників і представників державних і громадських установ та організацій України, області, району та міста.

15.00 – концертна програма.

15.30 – презентація книжок на лемківську тематику, тематичні конкурси, спортивні ігри та змагання.

19.00 – концерт Національного заслуженого академічного народного хору України імені Григорія Верьовки.

23.00 – молодіжна забава.

5 серпня (неділя)

9.00-18.00 – огляд експозиції Музею лемківської культури і побуту.

10.00 – Служба Божа біля каплички на Ватряному полі.

12.00 – концертна програма.

17.00 – урочисте закриття Фестивалю.

У фестивалі беруть участь професійні та аматорські колективи і окремі виконавці з України, Польщі та Словаччини.