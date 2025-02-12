Перебуваючи під домашнім арештом, тернополянин знову «вчудив»

Із заявою про тяжкий злочин звернувся до правоохоронців представник одного із торгових закладів на вулиці Київська в Тернополі. За його словами, невідомий забіг до магазину, викрав засоби живлення і, не реагуючи на зауваження працівників, втік.

Швидко встановити особу, причетну до грабежу, оперативникам поліції вдалося за допомогою камер відеоспостереження. Зловмисником виявився 39-річний тернополянин, який неодноразово потрапляв у поле зору поліцейських. Ба більше, чоловік наразі перебуває під домашнім арештом за вчинення аналогічного злочину.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Триває досудове розслідування.