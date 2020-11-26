Вперше в новітній історії ТНМУ успішно захищено докторську дисертацію з судової медицини

25 листопада 2020 року у Харківському національному медичному університеті відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 64.600.03 з приводу захисту дисертації доцента кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною ТНМУ Франчука Валентина Васильовича «Судово-медична експертиза у випадках неналежної професійної діяльності медичних працівників» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук з спеціальності 14.01.25 «судова медицина». Захист дисертації відбувся в онлайн режимі (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.2020, № 607 «Про внесення змін до Порядку присудження наукових ступенів»).Науковий консультант – Михайличенко Борис Валентинович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри судової медицини і медичного права Національного медичного університету імені О.Богомольця. Офіційні опоненти: Герасименко Олександр Іванович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри патоморфології, судової медицини та гістології Донецького національного медичного університету; Костенко Євген Якович, доктор медичних наук, професор, декан стоматологічного факультету Ужгородського національного університету, професор кафедри ортопедичної стоматології, голова Асоціації судової стоматології в Україні; Савка Іван Григорович, доктор медичних наук, професор, декан медичного факультету № 3 Буковинського державного медичного університету, професор кафедри судової медицини та медичного правознавства.На підставі результатів таємного голосування та прийнятого висновку спеціалізованою вченою радою Д 64.600.03 одноголосно прийнято рішення щодо присудження наукового ступеня доктора медичних наук Франчуку Валентину Васильовичу за спеціальністю 14.01.25 – судова медицина.

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