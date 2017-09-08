Мінекології поселило науковців «Дністровських каньйонів» у руїни. Директор витратив півмільйона із власної кишені, а тепер на межі звільнення

Національний парк «Дністровські каньйони» був створений у 2012-му році. Тоді ж він отримав напівзруйноване приміщення у місті Заліщики, що на Тернопільщині, в якому повинні працювати наукові співробітники НПП, пишуть Тексти.

Річний бюджет нацпарку складає 1-1,2 мільйони гривень. Цих грошей вистачає лише на виплату зарплат співробітникам. Позаяк працювати у розвленій будівлі науковці не могли, директор нацпарку Михайло Шкільнюк виділив кілька кімнат у приміщенні своєї пекарні, підписавши договір оренди вартістю в одну гривню. Тож хоча офіційна адреса нацпарку – м.Заліщики, вулиця Ольжича, 48, насправді офіс знаходиться на вулиці Степана Бандери, 5-Б.

Офіс нацпарку знаходиться на другому поверсі пекарні, яка належить його ж директору

Кошторисна вартість реконструкції старого будинку – шість мільйонів гривень.

Директор вірив у те, що невдовзі Міністерство екології подбає про те, щоб знайти ці кошти. Маючи свій невеличкий бізнес – пекарню – щойно він отримав офіційне погодження про проект реконструкції, він вклав півмільйона гривень у реконструкцію офісу:

– Я ж знаю, яка у нас бюрократія. На узгодження і листування із Мінекології йдуть місяці і роки. Я вирішив марно часу не гаяти. Думав, поки гроші виділять, уже офіс буде побудований. І ми швиденько переїдемо. Еге ж! Другий поверх звели, 500 тисяч потратив. А більше у мене немає. І ось уже п’ять років сидимо у моїй пекарні,- пояснює директор.

Так виглядає офіційний офіс – другий поверх будівлі директор парку Михайло Шкільнюк побудував за власні гроші

Численні запити у Кабмін про виділення коштів на реконструкцію не дали жодного результату. Зараз становище Шкільнюка хитке – він є виконуючим обов’язки директора, оскільки його контракт уже закінчився, а новий конкурс на заміщення цієї посади ще не провели:

– Якщо мене звільнять, то я уже ніколи не поверну ті гроші, які вклав у будівництво. І досі картаю себе: чого я був такий дурний? – бідкається Михайло Шкільнюк.

Михайло Шкільнюк гортає сторінки проектної документації на реконструкцію офісу і майже не вірить у те, що будівлю на Ольжича, 48 відбудують

У Міністерстві екології та природних ресурсів розводять руками, мовляв, на офіси немає грошей.

– Це проблема не лише цього парку. У нас багато таких прикладів, коли НПП живуть на вулиці. Але тут усе залежить від директора. Він має бути більш активним. Я знаю приклади, коли директори знаходили спонсорів, і таким чином ремонт робили. А на «Дністровські каньйони» у нас просто немає грошей, – прокоментувала Анастасія Драпалюк, головний спеціаліст відділу розвитку екомережі і територій та обєктів природно-заповідного фонду Департаменту екомережі природно-заповідного фонду Міністерства екології.