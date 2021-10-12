У Чортківській громаді не можуть розпочати опалювальний сезон: під загрозою опинились школи, садочки та лікарні

Сьогодні, 12 жовтня, у зв’язку із складною ситуацією із постачанням природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період відбулось засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

По всій країні масово оголошують надзвичайну ситуацію через відмову компаній постачати газ бюджетним установам за пільговими цінами. Компанії, які до зростання цін виграли торги та уклали договори на постачання газу, відмовляються це робити: ціна у договорах є значно нижчою за сьогоднішню ринкову (а це 35-45 грн за куб газу).

Через це в Україні, зокрема у Чортківській громаді, не можуть повноцінно розпочати опалювальний сезон: під загрозою опинились школи, садочки та лікарні.

Зважаючи на складну ситуацію, Президент України разом із Кабінетом Міністрів напрацьовують механізм, за яким компанія «Нафтогаз Трейдинг» зможе продавати газ усім бюджетним установам за ціною до 18 тис. грн за тисячу кубів (із транспортуванням). Очевидно, усі державні установи країни, тисячі підприємств захочуть закупити газ в однієї компанії, що може ще на кілька днів відтермінувати старт опалювального сезону.

Зауважимо, що розпорядженням міського голови Чортківське пологове відділення вже опалюється, оскільки у них залишились об’єми газу, придбаного за старим договором, котрий діє до кінця жовтня.

Розпочався опалювальний сезон і у дитячих садочках, котрі переведені на альтернативні види палива. Йдеться про ДНЗ у селах Біла, Росохач та Скородинці, а також садочок №1 «Золота рибка» та №8 «Ромашка» у Чорткові.

У інших садочках громади, а також закладах культури та охорони здоров’я опалювальний сезон розпочнеться у неділю, 17 жовтня, якщо всі установи та підприємства встигнуть укласти нові угоди на придбання газу.

Опалювальний сезон у школах розпочнеться після завершення осінніх канікул – у неділю, 24 жовтня.