На Тернопільщині через аварійний міст перекрили дорогу. Схема об’їзду

У зв’язку з аварійним станом моста між с. Ігровиця та с. Дубівці Тернопільського району з 23 квітня 2021 року автомобільна дорога загального користування місцевого значення С201504 Ігровиця – Дубівці – Смиківці буде закрита для проїзду транспортних засобів. Про це повідомляє управління капітального будівництва облдержадміністрації.

Рух усіх видів транспорту буде здійснюватися автомобільною дорогою М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест) та Р-39 Броди – Тернопіль згідно погодженої схеми.