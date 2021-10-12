На Тернопільщині працевлаштували 118 колишніх воїнів

14 жовтня – День захисників Вітчизни (День українського козацтва). Ми дякуємо і вшановуємо воїнів, які, ризикуючи життям, стояли чи стоять на сторожі миру та спокою у нашій державі.

За 9 місяців 2021 року послугами Тернопільської обласної служби зайнятості скористалися 552 військовослужбовці, які брали участь в АТО (ООС), з них 36 мали інвалідність.

118 колишніх воїнів були працевлаштовані у сферах сільського господарства, переробній промисловості, торгівлі, будівництві, 43 – уклали контракти на військову службу та повернулись у ЗСУ; 4 – були забезпечені тимчасовою роботою.

10 колишніх воїнів скористалися можливістю пройти курси цільового призначення за напрямками «Особливості роботи у плодовому саду у весняний період», «Нові технології виробництва цегли», «Сучасні нормативно-правові вимоги до дотримання безпечних умов праці в процесі трудової діяльності»; стажувались у роботодавців за професіями: верстатник деревообробних верстатів, менеджер (управитель) зі збуту, а також навчалися на пекаря, тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. Після закінчення профнавчання 6 демобілізованих учасників АТО (ООС) вже знайшли роботу.

На 1 жовтня 2021 року для 148 колишніх воїнів продовжується пошук підходящих місць праці, з них 38,5% – молодь віком до 35 років, 47,3% – з вищою освітою.

До слова, на сьогодні у службі зайнятості Тернопільщини зареєстровано 172 вакансії у військових частинах. Є робота на посадах командирів, номерів обслуги гармат, стрільців, операторів, головних сержантів, розвідників та ін., а також для механіків, водіїв, монтажників, електриків, техніків, кухарів, телефоністів.

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Тернопільського обласного центру зайнятості (телефон 23-49-77)