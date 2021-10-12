Щеплення проти COVID-19 отримали лише 35% дорослих у тернопільській громаді

Станом на 12 жовтня щеплення проти COVID-19 отримали 35% дорослого населення Тернопільської громади. Про це повідомляють у міській раді.

Для зручності тернополян, від сьогодні у місті розпочинає функціонувати ще один пункт щеплення у ТЦ «Орнава». Загалом зробити щеплення у місті можна у шести центрах вакцинації.

Пункти вакцинації, Центри вакцинації населення Час прийому, год. Вакцина Телефон для довідок Центр дозвілля і молодіжних ініціатив ім. Довженка, просп. Злуки, 45 09:00-16:00 Pfizer-BioNTech +380678811066 ТЦ «Епіцентр», вул. Поліська, 7 09:00-18:00 Pfizer-BioNTech +380678811066 ТРЦ «Подоляни», вул. Текстильна, 28 09:00-18:00 Moderna (ревакцинація) +380678811066 вул. Шпитальна, 4 09:00-16:00 AstraZeneca, CoronaVaс +380678811066 «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр», вул. Руська, 47 09:00-16:00 CoronaVaс, Pfizer-BioNTech, Moderna (ревакцинація) +380673672390