12:31 | 12.10.2021
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Новини Тернополя 

Щеплення проти COVID-19 отримали лише 35% дорослих у тернопільській громаді

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Станом на 12 жовтня щеплення проти COVID-19 отримали 35% дорослого населення Тернопільської громади.  Про це повідомляють у міській раді.

Для зручності тернополян, від сьогодні у місті розпочинає функціонувати ще один пункт щеплення у ТЦ «Орнава». Загалом зробити щеплення у місті можна у шести центрах вакцинації.

Пункти вакцинації, Центри вакцинації населення

Час прийому, год.

Вакцина

Телефон для довідок

Центр дозвілля і молодіжних ініціатив ім. Довженка, просп. Злуки, 45

09:00-16:00

Pfizer-BioNTech

+380678811066

ТЦ «Епіцентр», вул. Поліська, 7

09:00-18:00

Pfizer-BioNTech

+380678811066

ТРЦ «Подоляни», вул. Текстильна, 28

09:00-18:00

Moderna (ревакцинація)

+380678811066

вул. Шпитальна, 4

09:00-16:00

AstraZeneca, CoronaVaс

+380678811066

«Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр», вул. Руська, 47

09:00-16:00

CoronaVaс, Pfizer-BioNTech, Moderna (ревакцинація)

+380673672390

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