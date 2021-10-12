Щеплення проти COVID-19 отримали лише 35% дорослих у тернопільській громаді
Станом на 12 жовтня щеплення проти COVID-19 отримали 35% дорослого населення Тернопільської громади. Про це повідомляють у міській раді.
Для зручності тернополян, від сьогодні у місті розпочинає функціонувати ще один пункт щеплення у ТЦ «Орнава». Загалом зробити щеплення у місті можна у шести центрах вакцинації.
Пункти вакцинації, Центри вакцинації населення
Час прийому, год.
Вакцина
Телефон для довідок
Центр дозвілля і молодіжних ініціатив ім. Довженка, просп. Злуки, 45
09:00-16:00
Pfizer-BioNTech
+380678811066
ТЦ «Епіцентр», вул. Поліська, 7
09:00-18:00
Pfizer-BioNTech
+380678811066
ТРЦ «Подоляни», вул. Текстильна, 28
09:00-18:00
Moderna (ревакцинація)
+380678811066
вул. Шпитальна, 4
09:00-16:00
AstraZeneca, CoronaVaс
+380678811066
«Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр», вул. Руська, 47
09:00-16:00
CoronaVaс, Pfizer-BioNTech, Moderna (ревакцинація)
+380673672390