У Чорткові мають намір створити академію спорту

15 грудня відбулась перша нарада голови Чортківської міської територіальної громади Володимира Шматька, керівників структурних підрозділів міської ради, представників Палацу дітей та юнацтва, завучів шкіл міста, вчителів фізичного виховання, тренерів спортивної школи та приватних тренерів щодо реформування Палацу дітей та юнацтва, а також загалом галузі спорту у нашій громаді.

Одне з головних завдань Чортківської міської ради – побудова нової системи позашкільної освіти, максимально адаптованої до сучасних потреб молоді. Світ стрімко змінюється, тож діти потребують все більше нових знань і навичок. А позашкілля – це одна з тих можливостей, де школярі їх можуть отримати. Окрім того, особливої уваги потребує розвиток спорту у нашій громаді та його популяризація серед молоді. Дане питання набирає ще більшої актуальності у зв’язку з тим, що відповідно до реформи децентралізації спортивна школа, яка раніше була районною, з наступного року перейде на баланс Чортківської міської ради.

Голова Чортківської МТГ Володимир Шматько презентував власне бачення подальшої долі Палацу дітей та юнацтва та спортивної школи: «Головне наше завдання – запитати безпосередньо у дітей, що їх цікавить, чим вони хотіли би займатись в позаурочний час? І вже тоді вибудовувати якусь модель роботи цих двох установ. Можливо, це буде переформатований Палац дітей та юнацтва, можливо, доцільніше буде все об’єднати в академію спорту, варіантів насправді багато».

Також голова громади наголосив на тому, що одним з найголовніший завдань також є збереження тренерського складу, адже вихованці наших тренерів систематично здобувають призові місця на змаганнях із різних видів спорту – футболу, баскетболу, вільної боротьби тощо.

Академія спорту могла б функціонувати як комунальне підприємство, маючи під своїм крилом і палац дітей та юнацтва, і спортивну школу, і стадіон, і всю спортивну інфраструктуру – багатофункціональні майданчики і т.д.

Також є намір зробити відвідування гуртків чи секцій частково платним. Плата буде помірною, фактично символічною – орієнтовно 10%. Але ці кошти можна буде акумулювати для фінансового стимулювання тренерів працювати краще та якісніше, виплачувати додаткові премії за досягнення їх підопічних.

У свою чергу начальниця управління освіти, молоді та спорту міської ради Людмила Поліщук запропонувала інший варіант реорганізації Палацу дітей та юнацтва. Її проект передбачає суттєве оновлення гуртків, таких як перукар, дизайн, картинг, аеробіка, флористика, хореографія, басейн, футбол, баскетбол тощо.

На завершення досвідчені тренери Чортківської громади також висловлювали своє бачення розвитку спорту, домовившись і надалі збиратись у такому форматі та спільно напрацьовувати модель реорганізації Палацу дітей та юнацтва, а також галузі спорту, яка би найкраще задовольняла потреби молоді.