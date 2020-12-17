НОВОРІЧНИЙ РОЗІГРАШ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ МЦ «ОКСФОРД МЕДІКАЛ ТЕРНОПІЛЬ»

Наближається Новий рік! І в цю казкову мить ми спішимо привітати Вас всіх з прийдешнім Новим роком!

З цієї нагоди ми підготували для Вас СПЕЦІАЛЬНУ ПРОПОЗИЦІЮ!

Записуйтесь на прийом до будь-якого спеціаліста медичного центру «Оксфорд Медікал Тернопіль» 30-31 грудня і беріть участь розіграші призів!*

*кількість місць обмежена

Телефонуйте вже зараз і записуйтесь на консультацію до досвідчених спеціалістів!

Запис за номером: (068) 752 52 52!





