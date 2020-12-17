НОВОРІЧНИЙ РОЗІГРАШ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ МЦ «ОКСФОРД МЕДІКАЛ ТЕРНОПІЛЬ»
Наближається Новий рік! І в цю казкову мить ми спішимо привітати Вас всіх з прийдешнім Новим роком!
З цієї нагоди ми підготували для Вас СПЕЦІАЛЬНУ ПРОПОЗИЦІЮ!
Записуйтесь на прийом до будь-якого спеціаліста медичного центру «Оксфорд Медікал Тернопіль» 30-31 грудня і беріть участь розіграші призів!*
*кількість місць обмежена
Телефонуйте вже зараз і записуйтесь на консультацію до досвідчених спеціалістів!
Запис за номером: (068) 752 52 52!