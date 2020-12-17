У Тернопільській міській лікарні №2 облаштовують кисневу станцію

У тернопільських міських лікувальних закладах цими днями тривають поставки кисневих концентраторів та облаштування додаткових кисневих точок для лікування пацієнтів з підтвердженим діагнозом СOVID-19 і пневманією.

У КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» завершується, зокрема, монтаж кисневої станції для забезпечення медичним киснем усі необхідні відділення лікарні.

«Наразі у міській лікарні №2 активно ведуться ремонтні роботи на декількох об’єктах одночасно. Перший, це – облаштування додаткового лікувального відділення, де прийматимуть пацієнтів з COVID-19, та згодом перепрофілюють у відділення кардіохірургії. Завершується також монтаж стаціонарного кисневого генератора, придбаного за кошти з місцевого бюджету, що забезпечить безперебійне живлення лікарні медичним киснем. Зараз у лікувальному закладі вже функціонують мобільні кисневі концентратори, які є легкими в обслуговуванні та транспортуванні, – повідомляє міський голова Сергій Надал. – Третій об’єкт – це реконструкція приймального відділення, що проводиться на умовах співфінансування з місцевого та державного бюджетів в рамках Національної програми «Велике будівництво»».

Наразі в лікарні тривають роботи із закриття мембрани на покрівлі головного корпусу та утеплення фасадів, після чого у відділенні буде замінено вікна, двері, покриття підлоги та проведено внутрішньо-будівельні роботи. А вже після завершення опалювального сезону буде оновлено систему опалення та водопостачання.

До слова, станом на сьогодні у лікувальному закладі розміщено 59 кисневих точок та 39 кисневих концентраторів, очікується поставка ще п’яти концентраторів.