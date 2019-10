У Чорткові учні самостійно визначали енергоефективність школи

Сьогодні, 7 жовтня, працівники відділу муніципального розвитку, інновацій та енергоефективності Ірина Шаровська та Марія Безушко провели для учнів Чортківської СШІ №3 та ЗОШ №2 заняття на тему «Технології проти зміни клімату». Головна мета лекції – виховання у підлітків бережливого ставлення до довкілля та популяризація новітніх дружніх до планети технологій.

Вихованців навчальних закладів в інтерактивній формі ознайомили із основними причинами та наслідками зміни клімату. Учні переглянули пізнавальне відео про новітні технології в Україні та світі, які покликані зберегти довкілля та врятувати нашу планету. Під час лекції Ірина та Марія розповіли дітям про мобільні додатки, які допомагають кожному внести свою лепту у відновлення навколишнього середовища.

Учні побачили як працює гігрометр, енергометр, пірометр, тепловізор, лазерна рулетка, люксметр. Більш того, вони могли самостійно використати дані прилади на практиці та визначити енергоефективність школи й виміряти вологість повітря у навчальному закладі.

Опісля, лектори розповіли про конкурс, який триватиме з 14 по 18 жовтня. Участь у ньому можуть взяти всі школи міста. За умовами змагання, навчальному закладу потрібно створити власний екологічний сайт, сторінку чи блог. Активні учасники отримують подарунки та можливість відвідати «Центр Науки», що у Тернополі.

Лекції відбуваються за підтримки ініціативи Meet and Сode, ГО “Ініціатива” та Чортківської міської ради. Ініціатива Meet and Code проводиться за фінансування корпорації SAP, яка надає підтримку та забезпечує ресурсами неприбуткові організації. В Україні Meet and Code реалізується Ресурсним центром ГУРТ, що є партнером Глобальної мережі Tech Soup. Такі заняття проведуть у всіх школах міста.