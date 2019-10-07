У Чорткові учні самостійно визначали енергоефективність школи

Сьогодні, 7 жовтня, працівники відділу муніципального розвитку, інновацій та енергоефективності Ірина Шаровська та Марія Безушко провели для учнів Чортківської СШІ №3 та ЗОШ №2 заняття на тему «Технології проти зміни клімату». Головна мета лекції – виховання у підлітків бережливого ставлення до довкілля та популяризація новітніх дружніх до планети технологій.

Вихованців навчальних закладів в інтерактивній формі ознайомили із основними причинами та наслідками зміни клімату. Учні переглянули пізнавальне відео про новітні технології в Україні та світі, які покликані зберегти довкілля та врятувати нашу планету. Під час лекції Ірина та Марія розповіли дітям про мобільні додатки, які допомагають кожному внести свою лепту у відновлення навколишнього середовища.