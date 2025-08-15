ДТП на виїзді з Тернополя: зіткнення Renault та ВАЗ, постраждав водій

На лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на виїзді з Тернополя в напрямку села Підгороднє. За попередніми даними, водій автомобіля Renault, житель селища Козова, під час розвороту на вулиці Сергія Короля допустив зіткнення з автомобілем марки “ВАЗ 219010”, за кермом якого перебував 57-річний тернополянин.

Внаслідок аварії водій автомобіля ВАЗ отримав травми та був госпіталізований. Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людини). Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин події.