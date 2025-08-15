На Тернопільщині роботодавці погасили мільйонні борги із зарплат та податків

З початку року податківці Тернопільщини спільно з органами місцевої влади провели масштабну роботу з погашення заборгованостей із виплати заробітної плати та перерахування обов’язкових платежів.

На засідання комісій було запрошено керівників семи підприємств, які мали борги перед працівниками та бюджетом. У результаті їм вдалося виплатити понад 4,4 млн грн зарплат, сплатити понад 800 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та більше 1 млн грн єдиного соціального внеску.

Паралельно проводили індивідуальну роз’яснювальну роботу з іншими роботодавцями. Із 45 підприємств, керівники яких отримали консультації, 35 повністю погасили борги. Це дало понад 6 млн грн виплачених зарплат та понад 11 млн грн сплачених податків і внесків.

Особливу увагу приділяли тим, хто виплачував зарплату на рівні мінімальної або в незначних розмірах. На засідання комісій викликали керівників 275 таких підприємств, і 274 з них підвищили оплату праці. Це принесло бюджету понад 588 тис. грн ПДФО та майже 720 тис. грн ЄСВ. Ще 504 роботодавцям надали роз’яснення поза комісіями, і 479 з них також збільшили зарплати. У результаті бюджет отримав додатково понад 4,5 млн грн ПДФО та понад 5 млн грн єдиного внеску.

У Головному управлінні ДПС у Тернопільській області наголошують: легальна та своєчасна виплата заробітної плати – це обов’язок кожного роботодавця, що гарантує захист прав працівників і стабільність надходжень до бюджету.