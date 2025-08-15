Мишковичі та Буцнів не хочуть мати гідротехнічні об’єкти?

Тернопільська окружна прокуратура звернулася до Тернопільського окружного адміністративного суду з позовом до Великоберезовицької селищної ради. У позові прокурори вимагають зобов’язати орган місцевого самоврядування провести державну реєстрацію права комунальної власності на гідротехнічні споруди, розташовані в межах сіл Мишковичі та Буцнів Тернопільського району.

Під час перевірки встановлено, що Великоберезовицька територіальна громада взяла ці об’єкти на баланс, однак не здійснила державної реєстрації права власності. Через це бюджет громади може недоотримати кошти від можливої оренди споруд.

Щоб захистити інтереси територіальної громади, прокуратура подала відповідний позов. Суд уже відкрив провадження у справі.