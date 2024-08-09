13:32 | 9.08.2024
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Найбільше товарів на Тернопільщині привозять з Китаю

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Впродовж семи місяців 2024 року загальний товарообіг у зоні діяльності Тернопільської митницісклав 37 млрд 887 млн гривень.

Імпортували товарів на суму 20 млрд 468 млн грн, а експортували   на 17 млрд 419 млн гривень.

За цей час зовнішньоекономічні операції проводилися з торговельними партнерами із 79 країн світу.

Найбільше товарів за вартістю в область надійшло з Китаю 25,1 відс. від усього імпорту, Польщі 17,8 відс., Німеччини 10,4 відс., Італії 4,6 відс. та Нідерландів 4,4 відсотка.

Експорт товарів за вартістю здійснювався до Польщі 29,4 відс. від усього експорту, Нідерландів 7,1 відс., Італії 5,7 відс., Німеччини 5,3відс. та Бельгії 4,5 відсотка.

Здебільшого експортували рослинну олію, цукор, електричні світильники, пшеницю, напівфабрикати з вуглецевої сталі та інші товари. Серед ввезених товарів переважали машини для збирання сільськогосподарських культур, полімери етилену в первинних формах, легкові автомобілі, насоси для рідин, трактори та інше.

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