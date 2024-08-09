Найбільше товарів на Тернопільщині привозять з Китаю

Впродовж семи місяців 2024 року загальний товарообіг у зоні діяльності Тернопільської митницісклав 37 млрд 887 млн гривень.

Імпортували товарів на суму 20 млрд 468 млн грн, а експортували – на 17 млрд 419 млн гривень.

За цей час зовнішньоекономічні операції проводилися з торговельними партнерами із 79 країн світу.

Найбільше товарів за вартістю в область надійшло з Китаю – 25,1 відс. від усього імпорту, Польщі – 17,8 відс., Німеччини – 10,4 відс., Італії –4,6 відс. та Нідерландів – 4,4 відсотка.

Експорт товарів за вартістю здійснювався до Польщі – 29,4 відс. від усього експорту, Нідерландів– 7,1 відс., Італії – 5,7 відс., Німеччини – 5,3відс. та Бельгії – 4,5 відсотка.

Здебільшого експортували рослинну олію, цукор, електричні світильники, пшеницю, напівфабрикати з вуглецевої сталі та інші товари. Серед ввезених товарів переважали машини для збирання сільськогосподарських культур, полімери етилену в первинних формах, легкові автомобілі, насоси для рідин, трактори та інше.