Мешканців Тернопілля попереджають про небезпечну алергенну рослину

Невдовзі на Тернопільщині зацвіте золотарник – небезпечна рослина, пилок якої може викликати сильні алергічні реакції.

Як розповіли в природному заповіднику “Медобори”, цей трав‘янистий багаторічник досягає висоти двох метрів. Його квітки, золотисто-жовтого кольору, зібрані в дрібні кошики, що утворюють густу широку волоть пірамідальної форми. Зазвичай цвіте в кінці липня – на початку серпня.

“Пилок золотарника може викликати сильні алергічні реакції. Агресивному поширенню в наших краях золотушника канадського сприяють кілька чинників: відсутність рослин-конкурентів; до 100 тисяч насінин зі схожістю до 95% із кожного куща; здатність кореневої системи до самостійного розростання та вироблення інгібіторів – речовин, які пригнічують ріст інших рослин.

Разом із місцевими рослинами зникає більшість звичних для даної місцевості видів комах, птахів, дрібних ссавців. Таким чином, займаючи будь-яку ділянку, золотарник повністю змінює її рослинний і тваринний світ”, – розповідають працівники заповідника у Facebook.

У “Медоборах” зазначають: позбутися шкідливого бур’яну – не просто. Потрібно викопувати рослини, не допускати плодоношення, та скошувати їх 3-4 рази за сезон.

Фото Ірини Бугальської