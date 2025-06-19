У Кременці на будівництві багатоповерхівки впала стріла баштового крана

У Кременецькому районі під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на території будівництва багатоповерхового житлового будинку сталася аварія — впала стріла баштового крана.

Інцидент стався через те, що кріплення крана, який був виготовлений ще у 1983 році, не витримало навантаження. Стріла впала з висоти близько 20 метрів. На момент падіння на будівельному майданчику перебували працівники, але, на щастя, ніхто з них не постраждав.

Очевидці події оперативно повідомили про інцидент на спецлінію «102». На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Кременецького районного відділу поліції.

За фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 272 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Правоохоронці закликають усіх учасників будівельного процесу суворо дотримуватись норм безпеки, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому.