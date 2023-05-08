У квітучих садах Петра Гадза вчора провели масштабний забіг, щоб допомогти ЗСУ

Попри негоду, вчора, 7 травня, на Бучаччині відбувся забіг «Квітучий сад».

Захід організувало фермерське господарство «ГАДЗ» в селі Трибухівці.

Любителі спорту та усі, хто зважився випробувати свої сили, пробігли обрані дистанції – 10 км, 5 км, 500 м (до 17 років), 300 м (до 13 років), 100 м (до 9 років), 100 м (для дітей з інвалідністю). Їх не злякав ні дощ, ні вітер, ні холод. Маршрут пролягав через квітучий яблуневий сад ФГ «ГАДЗ».

Такий забіг господарство «ГАДЗ» організовує вже кілька років поспіль. Цього разу його метою було зібрати кошти на потреби ЗСУ.

Вік учасників – різноманітний. Участь в забігу взяли діти та дорослі від 2,5 до 82 років.

Привітав учасників гурт «Пісенне джерело» Трибухівського сільського будинку культури.

– Погода внесла свої корективи. Ми старалися якомога краще підготувати трасу. Кілька разів проходили її, щоб маршрут був максимально комфортним. Дорога – трейлова, 95 % – ґрунтова, – розповів заступник ФГ «ГАДЗ» Олег Грицак. – Дякуємо усім за те, що цікавитеся такою подією. Сподіваємося, що на наступні роки будемо продовжувати такі забіги, а погода нам не заважатиме.

Голова Трибухівської громади Олег Ковдрин подякував усім захисникам, завдяки яким є можливість організовувати заходи та працювати.

– Радий вітати учасників благодійного забігу на Трибухівщині. Насамперед дякую усім тим хлопцям та дівчатам, які зараз боронять нашу країну від ворога. Завдяки їм маємо змогу жити, працювати і вчитися, проводити дозвілля. Схиляємо голови перед тими, хто віддав життя за Україну, за нас з вами, – зазначив Олег Ковдрин.

Тетяна Танасів приїхала на забіг з міста Чорткова.

– Сьогодні я тут з дома моїми дітками – Дмитриком та Євгенією. Діти пробігли невелику дистанцію, але емоції дуже позитивні. Навіть попри дощ та вітер, вони хотіли взяти участь у забігу. Дмитрик та Євгенія отримала медалі та призи, тож дуже раді, – поділилася Тетяна Танасів.

Дистанцію пробіг також відомий легкоатлет Іван Стребков. Своїми враженнями він поділився в соцмережах.

– Життя – це пригода. І сьогодні я знову довів це собі, беручи участь у захоплюючому забігу «Квітучий сад 2023». Пробіг 10 км через запашні квітучі сади Трибухівців. Цей день запам’ятається мені не тільки через те, що я переміг на дистанції 10 км, але і тому, що мав змогу долучитися до благодійного збору на підтримку наших Збройних сил. Дякую ФГ «ГАДЗ» за організацію такого захоплюючого заходу, це було дійсно чудово! –написав Іван Стребков.

Учасників забігу нагородили медалями та призами.