Суд у справі Свято-Миколаївського собору на Тернопільщині: чи змінився суддя

У господарському суді Тернопільської області розглядали справу щодо Свято-Миколаївського собору в Кременці. На початку засідання суд відмовив у клопотанні представнику релігійної громади УПЦ МП щодо самовідводу судді.

“Суд керується в цьому випадку правилами статті 35, 36, 37, 38, 39, 40 КПК України. Якщо за змістом наведених питань, то суд має наголосити, що відповідно до завдань, правил і засад господарського судочинства, вони також закріплені і в Конституції України, завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене, своєчасне вирішення судом спорів. Серед них є принцип – засада рівності перед законом, судом. Усі особи, незалежно від їхніх політичних, релігійних, інших переконань, рівні перед судом. Рівність передбачена незалежно від будь-яких ознак чи обставин. Тому, розглянувши зазначене клопотання, на даний момент, суд не вбачає підстав, що є ознаки того, що він повинен заявити собі самовідвід. Але сторони не позбавлені права самостійно подати заяву про відвід судді”, – сказав суддя.

Суддя Володимир Гевко. Суспільне Тернопіль

Адвокат Ілля Серафимов подав таку заяву.

“Було запропоновано суду пояснити, чи він є прихильником ПЦУ, чи вважає, що УПЦ треба заборонити, чи вважає, що духовенство УПЦ є таємними агентами Кремля? Головуючий суддя Володимир Гевко одразу не надав прямі відповіді на важливі питання, оголосивши перерву по справі на 4 дні. Хоча самі питання не були складними і не потребували від судді опрацювання будь-яких додаткових документів чи інформації. Після перерви суддя не надав вичерпних відповідей, які б свідчили про його об’єктивність, чим викликав ґрунтовні сумніви в його неупередженості”.

Адвокат Ілля Серафимов. Суспільне Тернопіль

Після двох годин у нарадчій кімнаті суддя Володимир Гевко зачитав ухвалу.

“Визнати необґрунтованою заяву відповідача релігійної громади парафії Святителя Миколая Свято-Миколаївського собору Тернопільсько-Кременецької єпархії УПЦ про відвід судді Гевка від розгляду справи № 921/164/23. Заяву відповідача передати для визначення судді, в порядку встановленому частиною 1 статті 32 Господарського процесуального кодексу України. Продовжити строк підготовчого провадження у справі до 15 травня. Відкласти підготовче засідання на 15 травня о 12 годині”, – каже суддя Володимир Гевко.

Володимир Гевко. Фото: Суспільне Тернопіль

Згідно з Господарським процесуальним кодексом, тепер питання про відвід вирішуватиме суддя, який не входить до складу суду, що розглядає цю справу. Адвокат позивача, тобто Кременецького історико-архітектурного заповідника, Ігор Деревінський і директор заповідника Вадим Микулич коментувати хід справи відмовилися. Адвокат релігійної громади УПЦ МП Ілля Серафимов сказав, що чекатиме розгляду своєї заяви іншими суддями.

Суспільне