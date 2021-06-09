Тернопільщина отримала 19 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Отриманий препарат використовуватимуть для ревакцинації жителів краю.

«Сьогодні вранці ми отримали 19 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Вона буде використовуватися для ревакцинації тих осіб, які були вакциновані 12 тижнів тому препаратом AstraZeneca Covishield», — розповідає начальниця департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко.

Ревакцинація проводитиметься через 12 тижнів. Запрошуватимуть людей на повторну вакцинацію працівники медико-санітарної допомоги.

Додамо, на вихідних у Тернополі працював тимчасовий центр вакцинації для людей, які зареєструвалися на імунізацію у додатку «Дія». Попередньо було розраховано, що за два дні прийде 700 людей, та до центру звернулося 752 людини, що засвідчує високу свідомість жителів краю.

Протягом робочого тижня робота центру буде продовжуватися для вакцинації людей окремих цільових груп. На вихідних тимчасовий пункт продовжить вакцинувати людей, які реєструвалися на вакцинацію у додатку «Дія».