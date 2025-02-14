У поліції Тернопільщини облаштовують робочі місця для людей з інвалідністю

У Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області серед цивільного персоналу працює 12 осіб з інвалідністю, серед яких троє — ветерани війни.

Працевлаштування та створення належних умов праці для людей з інвалідністю є важливим завданням сьогодення. Тернопільські поліцейські вперше скористалися державною програмою компенсацій для облаштування робочого місця для колеги з інвалідністю — провідного інспектора управління превентивної діяльності ГУНП Руслана Пелехатого.

Чоловік служить в правоохоронних органах з 2004 року. З початку формування Об’єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють» він одним із перших приєднався до її лав і воював на найгарячіших напрямках фронту на Донеччині.

«Під час виконання бойового завдання я отримав поранення, яке спричинило ампутацію нижньої кінцівки. Після проходження лікування та реабілітації мені запропонували працювати в поліції на цивільній посаді», — розповідає Руслан.

З метою облаштування робочого місця для Руслана, з урахуванням усіх його інклюзивних потреб, поліцейські звернулися до центру зайнятості та подали обґрунтування на закупівлю меблів.

«У поліції Тернопільщини вперше облаштували робоче місце для працівника з інвалідністю за програмою державної компенсації. Це позитивний досвід, який сприяє створенню належного та безпечного середовища для працівників з інвалідністю», — зазначила представниця Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Нацполіції Ірина Ніколаєва.

За словами Руслана Пелехатого, такі зміни мають велике значення для нього, адже йдеться про безбар’єрність та зручність на робочому місці.

«Я отримав змогу самостійно підібрати стіл, крісло та інші меблі, які дозволяють мені комфортно працювати весь день та спокійно себе почувати в трудовому колективі, виконуючи мої функціональні обов’язки», — додає Руслан.

Поліція Тернопільщини готує нову концепцію щодо працевлаштування захисників, які частково втратили працездатність або мають інклюзивні потреби. Ця ініціатива передбачає не лише адаптацію робочих місць, а й створення спеціальних програм підтримки для ветеранів війни та осіб з інвалідністю, щоб забезпечити їм рівні можливості для роботи.