На Тернопільщині під колеса «спрінтера» потрапила 15-річна дівчина

Дорожньо-транспортна пригода сталась 13 лютого в м. Кременець. Орієнтовно о 16.00 годин водій автомобіля «Mercedes Sprinter», рухаючись по вул. С. Петлюри, скоїв наїзд на 15-річну дівчину, жительку с. Іква.

Внаслідок сильного удару дитина отримала травми середнього ступеня важкості та була госпіталізована в Кременецьку лікарню.

Нагадаємо, 13 лютого під колеса автомобіля Volkswagen T4 потрапив чотирирічний хлопчик. Травми хлопчика виявилися несумісними із життям і лікарям не вдалося врятувати його.