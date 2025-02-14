09:52 | 14.02.2025
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На Тернопільщині під колеса «спрінтера» потрапила 15-річна дівчина

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Дорожньо-транспортна пригода сталась 13 лютого в м. Кременець. Орієнтовно о 16.00 годин водій автомобіля «Mercedes Sprinter», рухаючись по вул. С. Петлюри, скоїв наїзд на 15-річну дівчину, жительку с. Іква.
Внаслідок сильного удару дитина отримала травми середнього ступеня важкості та була госпіталізована в Кременецьку лікарню.

Нагадаємо, 13 лютого під колеса автомобіля Volkswagen T4 потрапив чотирирічний хлопчик. Травми хлопчика виявилися несумісними із життям і лікарям не вдалося врятувати його. 

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