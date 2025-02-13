На Тернопільщині під колесами вантажівки загинув малюк

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 13 лютого близько 15:00 в селі Красне. Під колеса автомобіля Volkswagen T4 потрапив чотирирічний хлопчик.

На місце події виїжджали працівники сектору реагування патрульної поліції Гусятина та слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Тернопільській області.

Травми хлопчика виявилися несумісними із життям і лікарям не вдалося врятувати його.

Водій автівки – житель Хмельницької області. У чоловіка взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Вирішується питання про внесення даного факту до ЄРДР відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.