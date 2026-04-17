У Кременці розквітли магнолії: ботсад запрошує на весняну красу

У Кременецькому ботанічному саду розпочалося цвітіння магнолій — одних із найефектніших весняних рослин.

Фахівці зазначають, що ці квіти мають унікальну особливість: вони теплі на дотик. Температура всередині квітки може бути майже на 10°C вищою за температуру навколишнього середовища. Найкраще цей ефект відчутний у прохолодні ранкові години.

Колекція ботсаду налічує 12 видів магнолій та 3 гібридні форми. Тут представлені рослини з Північної Америки, Китаю та Японії, а також гібриди, зокрема К’ювенська, Лебнера та Суланжа. Найбільш морозостійкою вважається магнолія Кобус.

Більшість магнолій зацвітає ще до появи листя, створюючи яскраве весняне видовище. Зазвичай період цвітіння припадає на кінець квітня — початок травня.

У ботанічному саду запрошують мешканців і гостей краю насолодитися «святом весни, краси і позитивних емоцій».