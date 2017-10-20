На Тернопільщині мати через суд доводить факт загибель сина в ході бойових дій у зоні АТО

19 жовтня 2017 р. у Козівському районному суді Тернопільської області відбулось слухання по цивільній справі № 600/661/16-ц щодо факту встановлення участі воїна та загибелі під час бойових дій у зоні АТО — 36-річного Ростислава Якубіка, – повідомляє прес-служба апеляційного суду Тернопільської області.

Варто зазначити, що минулого року до суду з заявою звернулась його мати, інвалід 2 групи Якубік Г. С. Автоматизованою системою документообігу справу було розподілено головуючому судді Вирсті М.М.

8 серпня 2016 р. ним було винесено ухвалу про відкриття провадження та призначення справи до судового розгляду 22 вересня 2016 року. Напередодні слухання на електронну адресу суду від заінтересованої особи – військової частини польова пошта В-2950 Міністерства оборони України надійшло заперечення проти даної заяви. Крім того, на засідання не з’явився адвокат заявниці.

Справу так і не було розглянуто через звільнення судді з займаної посади у зв’язку з поданою заявою про відставку.

Сьогодні, 19 жовтня, суд допитав свідків у справі, бійців батальйону “Азов”, та за клопотанням адвоката Якубік Г.С. зробив перерву до наступного тижня, точну дату наступного засідання буде повідомлено додатково.

За інформацією Вікіпедії, Ростислав Якубік (позивний “Кубик”) служив у 24-му окремому штурмовому батальйоні ЗСУ “Айдар”. Помер від зупинки серця 13 лютого 2015 року під час артилерійського обстрілу м. Щастя під Луганськом. У нього залишилися мати, Ганна Степанівна, дружина, син та дочка.