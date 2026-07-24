На Тернопільщині розшукують 60-річну жінку, яка зникла ще у травні
Поліцейські Тернопільщини встановлюють місцеперебування Ольги Євгенівни Панчишин, 1965 року народження, жительки села Івачів Долішній Тернопільського району, яка безвісти зникла.
До відділу поліції №2 Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька Тернополя із заявою про зникнення своєї сестри.
За словами заявниці, 10 травня Ольга Панчишин пішла з дому та відтоді її місцеперебування залишається невідомим.
Правоохоронці звертаються до всіх, хто міг бачити жінку або володіє будь-якою інформацією про те, де вона може перебувати, з проханням повідомити за телефонами:
- +38 (096) 637-09-65
- +38 (068) 502-10-54
Будь-яка інформація може допомогти встановити місцеперебування зниклої.