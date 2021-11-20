В разі необхідності оголосити надзвичайний стан: Тернопільські депутати звернулися до Зеленського 

Позачергова сесія Тернопільської обласної ради 17 листопада прийняла звернення до керівництва держави щодо посилення захисту україно-білоруського кордону. Тернополяни стали першою обласною радою, яка заявила про необхідність посиленої уваги до ситуації на кордоні з Білоруссю та міграційною кризою в Європі.

Перший заступник голови облради Володимир Болєщук (фракція “За майбутнє”) наголосив, що зараз Україна як ніколи має бути в повній бойовій готовності.

«Сьогодні ми усі повинні розуміти, що той безлад, що зараз відбувається на польсько-білоруському кордоні – це продовження гібридної війни Росії проти України та західного світу. Це – пряма небезпека для України. Пам’ятаючи гіркий досвід 2014 року, ми повинні бути готові до всього. Ми маємо бути готові захистити українські кордони та підтримати українську армію! Країна має привести українські війська в повну бойову готовність, щоб захистити кордони нашої землі. Кожен на своєму місці»,- сказав Володимир Болєщук.

Також представник партії «За майбутнє» Любомир Крупа закликав усіх депутатів вступати у формування територіальної оборони.

” Я зараз є солдатом територіальної оборони, закликаю депутатів зголоситися, підписувати контракт із Збройними силами України. Раз в місяць на полігоні з інструкторами стрільба. Я думаю, що кожен патріот України має це вміти. Це буде гарний приклад для інших. Воно ні до чого не зобов’язує, але потрібно бути готовими до захисту нашої території, — розповідає Любомир Крупа, депутат Тернопільської обласної ради.

На позачерговій сесії Тернопільської облради

депутати закликали керівництво держави:

– посилити фінансування дієвих сил територіальної оборони Збройних Сил України в прикордонних регіонах;

– посилити обороноздатність кордону з Білоруссю та як превентивний захід розпочати навчання Нацгвардії, ДПСУ, СБУ та сил тероборони ЗСУ в прикордонних районах;

– ухвалити закон про мораторій на розміщення в Україні таборів іноземних біженців до закінчення російсько-української війни;

– бути готовими в разі необхідності оголосити надзвичайний стан у прилеглих до українсько-білоруського кордону районах.