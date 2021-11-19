У Тернополі відкрили виставку до Дня Гідності та Свободи

Виставку до Дня Гідності та Свободи “Ми – нація, що пам’ятає” відкрили сьогодні в обласному архіві Тернополя. На ній представили документи архівного фонду про героїв Небесної Сотні та бійців з Тернопільщини, які загинули в зоні антитерористичної операції на Сході України, розповів директор архіву Федір Полянський, пише Суспільне.

Також на виставці розмістили світлини тернопільського фотожурналіста Ігоря Крочака, який був учасником Євромайдану.

Першими виставку відвідали школярі. Володимир Капуш навчається у Тернопільській школі №7.

“Я дізнався багато чого: скільки людей там було, з яких міст, скільки було смертей. Вони жертвували собою, щоб наша держава жила. Завжди треба відстоювати свою державу”, – каже Володимир.

Федір Полянський каже, виставка в архіві триватиме впродовж місяця.