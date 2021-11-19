16:36 | 19.11.2021
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У Тернополі відкрили виставку до Дня Гідності та Свободи

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Виставку до Дня Гідності та Свободи “Ми – нація, що пам’ятає” відкрили сьогодні в обласному архіві Тернополя. На ній представили документи архівного фонду про героїв Небесної Сотні та бійців з Тернопільщини, які загинули в зоні антитерористичної операції на Сході України, розповів директор архіву Федір Полянський, пише Суспільне

Також на виставці розмістили світлини тернопільського фотожурналіста Ігоря Крочака, який був учасником Євромайдану.

У Тернополі відкрили виставку до Дня Гідності та Свободи

Першими виставку відвідали школярі. Володимир Капуш навчається у Тернопільській школі №7.

“Я дізнався багато чого: скільки людей там було, з яких міст, скільки було смертей. Вони жертвували собою, щоб наша держава жила. Завжди треба відстоювати свою державу”, – каже Володимир.

У Тернополі відкрили виставку до Дня Гідності та Свободи

Федір Полянський каже, виставка в архіві триватиме впродовж місяця.

У Тернополі відкрили виставку до Дня Гідності та Свободи
У Тернополі відкрили виставку до Дня Гідності та Свободи

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