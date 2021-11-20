«Дякуємо за працьовитість і досвід, за любов до рідного краю і української землі», – Петро Гадз привітав працівників сільського господарства

Голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз привітав з професійним святом працівників сільського господарства.

– Бажаємо кожному аграрному підприємству, фермерському господарству успіхів і процвітання, впевненості у завтрашньому дні, вагомих здобутків в ім`я розквіту сільськогосподарської галузі України! Міцного здоров`я, добробуту, миру і злагоди всім працівникам, які щоденно і самовіддано трудяться у полях, дбають про худобу на фермах, працюють у садах чи займаються організаційно-правовим забезпеченням проведення сільськогосподарських робіт! – зазначив Петро Гадз.

Аграрій також привітав зі святом свій колектив.

– Пишаємось кожним співробітником нашої компанії! Дякуємо за працьовитість і досвід, за любов до рідного краю і української землі, за особистий вклад у розбудову і розвиток ТзОВ «Бучачагрохлібпром»! Віримо, що врожаї будуть щедрими, а небо – мирним! Зі святом! – наголосив Петро Гадз.