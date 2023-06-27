Відбулося засідання постійної комісії Тернопільської облради з питань земельних відносин, агропромислового комплексу та розвитку села

Під час засідання постійної комісії Тернопільської обласної ради з питань земельних відносин, агропромислового комплексу та розвитку села депутати розглянули 6 питань порядку денного.

Члени комісії взяли до відома звіт департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної військової адміністрації про використання коштів обласного бюджету за І квартал 2023 року.

Розглянувши клопотання Тернопільської обласної військової адміністрації про надання інформації до проєкту програми комплексного відновлення Тернопільської області, рекомендували включити до складу відповідної робочої групи голів постійних комісій Тернопільської обласної ради.

Також депутати розглянули ряд земельних питань.