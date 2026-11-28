У Тернополі вшанували пам’ять мільйонів українців, які загинули внаслідок штучних голодів. Містяни запалили свічки та схилили голови у хвилині мовчання, повідомляють у тернопільській міській раді.

Під час пам’ятного заходу згадали невинних жертв Голодоморів, зокрема Голодомору 1932–1933 років, який став одним із найтрагічніших злочинів радянського режиму проти українського народу.

Запалені свічки та спільна молитва стали символом пам’яті про загиблих і нагадуванням про трагедію, яку Україна не має права забути.