Вночі на Тернопільщині автомобіль «налетів» на бетону плиту: є постраждалі

Дорожньо-транспортна пригода сталась 6 квітня в с. Лідихів Почаївської територіальної громади Кременецького району. Орієнтовно о 01.30 годин водій автомобіля «Renault Megan», проїжджаючи по вул. Центральній, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з бетонною плитою.

Внаслідок аварії травмувався водій, 23-річний місцевий житель та пасажир автомобіля, одноліток водія, який проживає в с. Дружба Рівненської області. Обох потерпілих, з травмами середнього ступеня важкості госпіталізували в Кременецьку лікарню.